TBMM Genel Kurulunda Kamu Başdenetçiliği seçimi yapıldı. TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Kamu Başdenetçiliği adaylarının isimlerini okudu ve oylamanın gizli oylama olacağını açıkladı. Gizli oylamada üç aday Şeref Malkoç, Ayhan Özkan, Hasan Şahin yarıştı.
Birinci turda 327 oy kullanıldı. Şeref Malkoç 263, Ayhan Özkan 44, Hasan Şahin 5, boş 1, geçersiz 14 oy kullanıldı. İkinci turda 314 oy kullanıldı. Şeref Malkoç 261, Ayhan Özkan 33, Hasan Şahin 3, boş 3, geçersiz 13 oy kullanıldı. Üçüncü turda 334 oy kullanıldı. Şeref Malkoç 300, Ayhan Özkan 20, Hasan Şahin 1, boş 5, geçersiz 8 oy kullanıldı. Böylece Şeref Malkoç Kamu Başdenetçisi seçildi.
Ahmet Umur Öztürk