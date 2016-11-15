Diğer
Kategoriler

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç oldu

TBMM Genel Kurulunda, Kamu Başdenetçiliğine Şeref Malkoç seçildi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç oldu

15 Kasım 2016 19:35

TBMM Genel Kurulunda Kamu Başdenetçiliği seçimi yapıldı. TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Kamu Başdenetçiliği adaylarının isimlerini okudu ve oylamanın gizli oylama olacağını açıkladı. Gizli oylamada üç aday Şeref Malkoç, Ayhan Özkan, Hasan Şahin yarıştı.

Birinci turda 327 oy kullanıldı. Şeref Malkoç 263, Ayhan Özkan 44, Hasan Şahin 5, boş 1, geçersiz 14 oy kullanıldı. İkinci turda 314 oy kullanıldı. Şeref Malkoç 261, Ayhan Özkan 33, Hasan Şahin 3, boş 3, geçersiz 13 oy kullanıldı. Üçüncü turda 334 oy kullanıldı. Şeref Malkoç 300, Ayhan Özkan 20, Hasan Şahin 1, boş 5, geçersiz 8 oy kullanıldı. Böylece Şeref Malkoç Kamu Başdenetçisi seçildi.  

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: Şeref Malkoç, tbmm


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!