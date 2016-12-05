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Kamu çalışanlarına FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Konya’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı olduğu ileri sürülen 21 kamu çalışanından 15’i gözaltına alındı.

Kamu çalışanlarına FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

05 Aralık 2016 11:03

Konya’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 21 kamu çalışanını yakalamak için çalışma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında kadınların da bulunduğu 21 kamu personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda olan 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü. 

Mustafa Beşer
KONYA 

Etiketler: kamu çalışanları


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