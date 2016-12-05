Konya’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 21 kamu çalışanını yakalamak için çalışma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında kadınların da bulunduğu 21 kamu personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda olan 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere TEM şubeye götürüldü.

Mustafa Beşer

KONYA