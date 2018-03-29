Kamu Denetçiliği, Bakanlık’tan yeniden işlem yapılmasını istedi

Maliye Bakanlığı’nda bağlı Vergi Denetim Kurulu’nda görev yapan bir vergi müfettişi, kendi özlük haklarıyla ilgili talep ettiği bilgi “ayrı veya özel bir çalışmayı gerektirdiği” öne sürülerek geri çevrilince Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na yeni bir başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararında; Maliye Bakanlığı tarafından “Kanunlara Uygunluk, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik gibi iyi yönetim ilkelerine de uygun davranılmadığı” ifade edildi.

Maliye Bakanlığı’ndan 30 gün içerisinde yeniden işlem tesis etmesi talep edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir denetim mekanizması olarak faaliyet gösteren Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararlarına uyulmaması halinde TBMM İnsan Hakları Karma Komisyonu, ilgili bürokratları Meclis’e davet ederek izahat vermelerini talep ediyor.

