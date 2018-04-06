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Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan YDS ve YÖKDİL kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), uzman dernekleri ve çok sayıda uzman yardımcısının YÖKDİL ve YDS eşdeğerliğinin sağlanması yönündeki başvuruların haklı bularak, YDS-YÖKDİL eşdeğerliğinin tesis edilmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumundan YDS ve YÖKDİL kararı

06 Nisan 2018 11:52

Uzman dernekleri ve çok sayıda uzman yardımcısı, YÖKDİL sınavından 70 üzerinde puan aldıklarını ancak YDS ile YÖKDİL’in eşdeğerliği konusunda ÖSYM’nin herhangi bir karar almamış olmasından dolayı bu puanları uzman yardımcılığından uzmanlığa geçiş sürecinde kullanamadıklarını ifade ederek, YÖKDİL ve YDS eşdeğerliğinin sağlanması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu. 

Şikâyet başvurusunu inceleyen KDK, başvurucuların YÖKDİL sınavı ile YDS’nin eşdeğer sayılması talebine yönelik ilgili idarelerce işlem tesis edilmemesinin hakkaniyet ilkesine aykırılık oluşturduğu ve söz konusu hakkaniyete aykırılığın düzenleyici işlemlerle giderilmesi gerektiği sonucuna ulaştı. KDK, mevcut durumda başvuranların YÖKDİL sınavından aldığı neticeye göre diğer şartlardan bağımsız olarak her seviyedeki akademik personel alımı için (araştırma görevlisi, uzman, doçent) yeterli dil şartını sağlarken, bir başka deyişle dil seviyesi bakımından yeterli görülürken, YDS’den gerekli puanı alamadığı için uzman kadrosuna atanmada dil seviyesi bakımından yeterli olarak değerlendirilmemesinin hakkaniyete aykırı bir görünüm arz ettiğini, yürüttükleri kamu hizmetleri farklı olsa da bir kamu idaresinde dil yeterliğini sağlamada resmi olarak kabul edilen bir sınavın farklı bir kamu idaresinde geçerli sayılmamasının kamu personeli arasında eşitliği zedeleyeceğini, söz konusu hakkaniyete aykırılığın giderilebilmesi için de YÖKDİL sınavının YDS’ye göre eşdeğerliğinin belirlenmesi ile YÖKDİL sınavının uzman yardımcısı olarak istihdam edilenlerin dil yeterliliğini belgelendirebileceği sınavlar arasında sayılması gerektiğini vurguladı.

Yaptığı incelemeler sonucunda başvurucuların talebini haklı bulan KDK, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Uzman İstihdamı" başlıklı EK-41'inci maddesi kapsamında uzman yardımcısı kadrosunda istihdam edilenlerin dil yeterliğini belgelendirecekleri sınavlar içerisine YÖKDİL sınavının da dâhil edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması hususunda Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına ve YÖKDİL sınavının YDS ile eşdeğerliği hususunda gerekli düzenleyici işlemlerin yapılması ve çalışmaların yürütülmesi hususunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına tavsiye kararını gönderdi.  

 

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