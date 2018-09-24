Kamu hastanelerinde yatak kapasitesi arttı

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül 2017 tarihinde hizmete giren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, toplamda 1550 yatak kapasiteli olan ve dünyanın en gelişmiş tıp teknolojilerinin kullanıldığı 1300 yatak kapasiteli Genel Hastane, 150 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 100 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinden oluşuyor.

Kampüs içerisinde genel sağlık hizmetlerinin verildiği genel hastanenin yanı sıra Onkoloji Hastanesi, Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi de bulunuyor. Vatandaşların başka bir merkeze herhangi bir nedenle sevkine gerek kalmaksızın tek merkezde tüm tahlil ve tedavilerinin yapılabilmesi hedefiyle şehre kazandırılan hastanede, geçen bir yıl içinde 89 bin 191'i yatarak olmak üzere 2 milyon 186 bin hastaya hizmet verildi.

Adana Şehir Hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte, Adana sağlık hizmetleri ciddi bir kapasite kazandı, bu büyük kapasitenin sisteme dahil olmasıyla verilen tüm sağlık hizmetleri tesisler ve insan kaynaklarına göre yeniden planlandı.

Sağlık hizmetlerinin yeniden dizayn edildiği bu süreç ile ilgili, yerel ve ulusal medya organlarında çeşitli iddialarda bulunulduğu hatırlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sağlık tesislerinin yeniden organizasyonu ile Numune Hastanesi Şehir Hastanesine taşınmıştır, Seyhan Uygulama Merkezi Şehir Hastanesine taşınmıştır, Adana Devlet Hastanesi Numune Hastanesi- TOKİ yerleşkesine taşınarak yatak kapasitesi 301'den 400'e çıkarılmış, Yeni Çukurova Devlet Hastanesi 250 yatak kapasitesi ile Seyhan Uygulama Merkezi yerleşkesinde açılmış, Seyhan Devlet Hastanesi yeni hizmet binasına taşınmış, Marsa Doğumevi yerleşkesi 125, Meydan Çocuk yerleşkesi 100 yatak kapasitesi ile Seyhan Devlet Hastanesine bağlanarak 575 yatak kapasitesine ulaşmış, ayrıca 40 yataklı yeni servis de geçen hafta hizmete girmiş 615 yataklı olarak tescili istenmiş, Baraj Yolu Ek Binası da (Eski Askeri Hastane) Seyhan Devlet Hastanesine bağlandı.

Tüm bu yeniden yapılanma süreci geçtiğimiz bir yıl içerisinde tamamlandı. Bu çalışmalar neticesinde ilimiz kamu hastaneleri yatak kapasitesi bir yıl öncesine göre 400 yatak artışı olmakla birlikte nitelikli hasta odaları dediğimiz tek ve iki yataklı iç donanımında tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı ve mobilya içeren odalarda hizmet veriliyor."

Tesislerin kapasiteleri arttı

Eski Askeri Hastane yanında bulunan Numune Hastanesi arsasının da halen Sağlık Bakanlığı'na tahsisli olduğu belirtilen açıklamada, "Bu tesislere ek olarak, eski Karşıyaka Devlet Hastanesi yerleşkesine yapılacak olan ve ihale çalışmaları devam eden 100 yataklı Güney Yüreğir Devlet Hastanesi ile Seyhan ilçesine yapılması planlanan 150 yataklı Güney Seyhan Devlet Hastanesinin de hizmete girmesiyle ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetine daha kolay ulaşması sağlanacaktır. Şehir Hastanesinin hizmete girmesiyle birlikte iki farklı noktada bu hizmetler verilmeye başlandı. Bu kapsamda Marsa Doğumevi ek binasında şuan 44'ü yenidoğan yoğun bakım, 4'ü erişkin yoğun bakım toplamda 125 yatak kapasitesi ile hizmet vermekte iken bu kapasiteye Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet veren 35 yenidoğan yoğun bakım, 119 erişkin yoğun bakım ve 112 Kadın Hastalıkları yatağı eklenmiş olup, bugün şehrin iki farklı noktasında, toplamda daha yüksek yatak kapasite ile bu hizmet verilmekte. Aynı şekilde Meydan Çocuk ek binasında şuan 20'si çocuk yoğun bakım toplamda 100 yatak kapasitesi ile hizmet vermekte iken bu kapasiteye, Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veren 30 çocuk yoğun bakım ve 112 çocuk hastalıkları yatağı eklenmiş olup, bugün şehrin iki farklı noktasında toplamda daha yüksek yatak kapasitesi ile bu hizmet verilmektedir. Marsa Doğumevi ek binasında 125 hemşire- ebe, Meydan Çocuk ek binasında ise 71 hemşire-ebe çalışmakta" denildi.

Yeni açılacak sağlık tesisleri

Sağlık Müdürlüğü açıklamasında hizmete girecek sağlık tesisleri şöye sıralandı:

"Vatandaşların daha nitelikli mekanlarda daha etkin ve verimli sağlık hizmeti alması için 2018 yılı sonuna kadarki süreçte 77 ünit kapasiteli Yüreğir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ekim ayı içerisinde, Merkez İlçe Sağlık Müdürlüğü ve içerisinde 9 Aile Hekimliği Birimi ile 112 Acil Sağlık İstasyonu içeren Çukurova İlçe Sağlık Müdürlüğü binası, Seyhan Bahçeşehir Mahallesi 6 Aile Hekimliği Birimi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu binası, Yüreğir Yamaçlı 9 Aile Hekimliği Birimi ile 112 Acil Sağlık İstasyonu binası, Çukurova Kireçocağı TRSM, Aile Hekimliği Birimi, 112 Acil Sağlık İstasyonu, Çukurova 112 Acil Sağlık İstasyonu binası bitirilmesiyle yeni sağlık tesislerimiz hizmete açılacak. 2019 yılı içerisinde 250 yataklı yeni Ceyhan Devlet Hastanesi, 20 yataklı Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Merkezi, Karaisalı 6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Pozantı Toplum Sağlığı Merkezi-Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu, Gülbahçesi Mahallesi Göçmen Sağlığı Merkezi inşaatları tamamlanarak hizmete açılacak. Bununla birlikte Seyhan, Sarıçam, Kozan, Ceyhan, Tufanbeyli, İmamoğlu İlçelerinde yeni Aile Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık İstasyonları yatırım planımızda olup, ihale öncesi iş ve işlemler devam etmektedir. Ayrıca Karataş ilçesine yeni 25 yataklı devlet hastanesi yapımı da yatırım planlarımızda olup, ihale öncesi iş ve işlemleri devam etmektedir."