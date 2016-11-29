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Kamu ihalelerine Türk lirası zorunluluğu geldi

Kamu kurum ve kuruluşları, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde, yabancı para birimi yerine Türk lirası üzerinden teklif alıp sözleşme yapacağı açıklandı.

Kamu ihalelerine Türk lirası zorunluluğu geldi

29 Kasım 2016 13:38

Kamu kurum ve kuruluşları, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde, yabancı para birimi yerine Türk lirası üzerinden teklif alıp sözleşme yapacağı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında açıklandı. Karar kapsamında Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Kamu kurum ve kuruluşları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerde yalnızca Türk lirası üzerinden teklif alınacak ve sözleşme yapılacak. Daha önce söz konusu ihalelerde yabancı para birimi üzerinden de teklif alınıp sözleşme yapılabiliyordu.

Değişiklik öncesinde teklif alınmış olan ihaleler, bu kapsamda değerlendirilmeyeceği belirtildi.

Etiketler: Kamu ihaleleri


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