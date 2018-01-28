Diğer
Kategoriler

Kamu işçisine bin 850 lira ikramiye!

Kamuda görev yapan işçilere tediye (ikramiye) ödemesi yapılıyor. İlk taksit yattı ikinci taksit ise Haziran’da ödenecek.

Kamu işçisine bin 850 lira ikramiye!

28 Ocak 2018 10:42

Kamu işçilerinin ikramiye ödemeleri yapıldı. Devlet ve devlete bağlı kurumlarda çalışanlara verilen ek ödemenin ilk taksidi hesaplara yatırıldı. 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçiler, bin 100 lira ile bin 850 lira arasındaki ikramiyelerini aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; kamu işçilerine 52 günlük tediye ücretlerinin ikinci taksidi ise 8 Haziran'da yatırılacak. Bu tarihte çalışanlar yine bin 100 lira ile bin 850 lira arasında değişen ikramiyelerini hesaplarında görecekler. Kamu işçileri toplamda 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ek ikramiye alacaklar. Yer altı işlerinde çalışanlar ise ek ödemelerinin tamamını 24 Aralık 2018'de alacaklar.

52 GÜNLÜK ÖDEME

Öte yandan kadroya geçecek olan taşeron işçilerde bu ikramiyeden yararlanacak. 1 milyona yakın taşeron işçisinin kadroya geçişi için başvurular tamamlanırken, kadroya geçişleri de kademeli olarak yapılmaya başlandı. Taşeron işçilerin kadroya geçişinde verileceği belirtilen 52 günlük ikramiyenin ne zaman yatırılacağı ile ilgili resmi açıklama yapılmazken, kadroya geçiş süreci sona ermesi ile birlikte ikramiyelerin yatması bekleniyor.

Kaynak: Takvim

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç