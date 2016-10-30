675 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resim Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararnameye göre; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 10 bin 131 kişi meslekten ihraç edildi.

Buna göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) 32, Yargıtay Başkanlığı’ndan 183, Sayıştay Başkanlığı’ndan 69, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nden 1, Türk Dil Kurumu’ndan 1 kişi, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden 28, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan 8, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 249, Hazine Müsteşarlığından 12, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 7, Vakıflar Genel Müdürlüğ’ünden 4, Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan 1, Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan 2, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 2 bin 534, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 30, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan (TÜBİTAK) 1, Türk Standardları Enstitüsü’nden 32, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 48, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 52, Dışişleri Bakanlığı’ndan 102, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 10, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 36, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı, ilgili, ilişkili kuruşlardan 172, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 19 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 23, İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan 7, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kuruluşlardan 11, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 2 bin 219, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan 7, Orman ve Su işleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 83, Sağlık Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşlardan 2 bin 774, yüksek öğretim kurumlarından bin 267, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden 3, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden de 101 kişi olmak üzere toplamda 10 131 kişi kamudaki görevinden çıkarıldı.

Caner Ünver

