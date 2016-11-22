Olay merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturan A.N.’nin yanına giden 45 yaşındaki Şevki K., A.N. ile tanışarak sohbet etmeye başladı. Kendini ’Kamu Güvenliği Müsteşarı’ olarak tanıtan Şevki K., sohbet sırasında A.N.’ye 22 bin lira karşılığında kendisini devlet memuru yapacağını belirtti. Şevki K.’nin iş vaadine inanan A.N., bankadan para çekip başkasının hesabına 22 bin lira yatırdı. Şevki K.’dan haber alamayan N.A. durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Şevki K.’nin yerini tespit ederek gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan Şevki K. ’Dolandırıcılık’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.