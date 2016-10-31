Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanserine karşı duyarlılığı artırmak ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) dikkat çekmek için ’Sakın Geç Kalma Erken Gel’ sloganıyla bir kamu spotu klibi hazırladı. Klipte oyuncu olarak Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Şubesi’nde çalışan evli ve iki çocuk annesi 48 yaşındaki Belma Tablı oynadı. Daha sonra klip, kamu spotu olarak televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Klipten 4 ay sonra yaptırdığı mamografi kontrollerinde meme kanseri olduğunu öğrenen Belma Tablı, kanser klibinde oynadıktan sonra başına böyle bir şey gelmesinin trajikomik olduğunu söyledi. Ameliyatla sol göğsü alınan ve sağlık durumu gün geçtikçe iyiye giden Tablı, erken teşhisin hayati önem taşıdığını söyledi.

"TRAJİKOMİK" DİYE YORUMLADI

Yaşadıklarını anlatan Belma Tablı, "Kansere karşı hazırlanan klipte oynamam için teklifte bulundular. Ben de seve seve kabul ettim ve oynadım. Çok güzel bir projeydi. Çevreden de güzel tepkiler aldık. Böyle bir klipte oynadığım için mutluyum. Sadece trajikomik tarafı ben bu klipte oynadıktan 4 ay sonra bana da meme kanseri tanısı kondu. Ailemizde genetik olduğu için bende de çıkabileceğini düşünüyordum. Denk gelirse yaptırırım diyordum. Denk geldi. 10 yıldan beri yıllık kontrollerimi yaptırıyordum. Ailemizde genetik olarak meme ve rahim ağzı kanseri bulunmakta. Annem, ablam ve kız kardeşim sağ meme, benim ise sol mememde çıktı" dedi.

Gerekli tetkikler yapıldıktan kemoterapiye başladığını ifade eden Tablı, "Daha sonra ameliyat oldum, sol memem alındı. Kol altındaki lenflerim temizlendi. Tekrar kemoterapi aldım. Şimdi radyoterapiye devam ediyorum. Fazla sıkıntı çekmedim. Moralimi hep yüksek tuttum. Bu hastalığın ölümcül olmadığını, erken tanıda her zaman için daha kolay tedavi şekli uygulandığı ve kurtulma oranının yüksek olduğunu bildiğim için hiç moralimi bozmadım" diye konuştu.

KOMŞUSUNDA DA ÇIKTI

Erken teşhisin çok önemli olduğunu söyleyen Tablı, "Bana teşhis konulduktan sonra apartmandaki komşum bana memesinde kitle olduğunu söyledi. Komşumu doktora yönlendirdim. Hemen hemen aynı günlerde ameliyat olduk. O da şu anda kemoterapi alıyor. Bir kişiye daha faydamız dokundu. Böyle durumlar karşısında insanlar birbirlerini mutlaka sağlık kuruluşlarına yönlendirsinler. 40 yaşından sonra bütün kadınların KETEM’de mutlaka meme ve rahim ağzı kanseri için muayenelerini yaptırmalarını öneriyoruz. Sakın geç kalmayın, KETEM’e gelin" şeklinde konuştu.

Kenan Akyüz