Kamu ve özelden 80 bin istihdam

Hükûmetin 2023 hedefleri doğrultusunda başlattığı Millî İstihdam Seferberliği seçimler sonrasında da devam edecek. Bu kapsamda yıl sonuna kadar Millî Eğitim, Adalet, İçişleri ve Spor Bakanlığı ile PTT ve Koç Holding 80 bin kişiye istihdam edecek

ADALET BAKANLIĞINA 13 BİN KİŞİ

Adalet Bakanlığı, yayımladığı 3 ayrı ilanda toplam 7 bin 37 sözleşmeli memur alımı yapılacak. 4 bin 771 sözleşmeli zabıt kâtibi, bin 344 sözleşmeli icra kâtibi ile mübaşir, şoför, teknisyen ve aşçı alımı gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkifevleri ise 6 bin 681 infaz ve koruma memuru, 49 ceza infaz kurumu kâtibi, 223 sağlık memuru, 185 teknisyen, 266 şoför, 42 aşçı, 21 kaloriferci olmak üzere toplam 7 bin 467 sözleşmeli memur alımı yapacak.

25 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN

Millî Eğitim Bakanlığı, merakla beklenen öğretmen atamalarını bu yıl içerisinde gerçekleştirecek. Geçtiğimiz günlerde Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 5 bin ücretli öğretmen alımı yapılacağının haberini vermişti. Öte yandan bakanlık, bu sene içerisinde 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı da yapacak. Böylece Millî Eğitim Bakanlığı 25 bin öğretmeni bu yıl bünyesine katmış olacak.

ŞEHİRLERE 17 BİN BEKÇİ ALINACAK

Türkiye’de uzun yıllar uygulanan ancak daha sonra kaldırılan mahalle bekçiliği de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimatıyla yeniden hayata geçirildi. Bu yıl ilk etapta 7 bin olmak üzere 2018 yılı içerisinde 17 bin çarşı ve mahalle bekçisi istihdamı yapılacak.

KPSS’DE 50 PUANLA MEMUR OLMA İMKÂNI

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğü, 2016 KPSSP3 B Grubu’ndan en az 50 puan almak şartıyla istihdam sağlayacak. Yapılacak sözleşmeli personel giriş sınavı ile bin 800 antrenör ve bin 400 spor uzmanı olmak üzere toplam 3 bin 200 sözleşmeli personel alımı yapacak. Ayrıca istihdam seferberliğine PTT de 5 bin personel alımı ile katkı verecek. PTT için başvuru süreci başlarken alımların yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

12.500 engelliye iş

Türkiye İş Kurumu ile iş birliğine giden Koç Şirketler Topluluğu “Engellerin Ötesinde Bir Hayat İçin Geleceğe Hazırlıyoruz” projesi kapsamında 5 yılda 10 bin engelli vatandaşı şirketlerinde istihdam edecek. Diğer yandan, bu sene içerisinde 2 bin 500 engelli ataması yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yılın son çeyreğinde de 2 bin 500 kişilik engelli vatandaş istihdamı sağlayacak.

Otobanda 5 bin kişiye iş verecek

Yapımı devam eden ve tamamlandığında İstanbul-İzmir arası seyahat süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu’nda hizmet sunacak akaryakıt ve ticari alanlardan oluşan 33 “oksijen” dinlenme tesisinde, 5 bin kişi istihdam edilecek. Otoyolun İstanbul’dan Bursa’ya kadar olan bölümünün açıldığını hatırlatan Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ Genel Müdürü Alp Gürdil, şu an 11 tesiste yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Gürdil, “İstanbul ve İzmir güzergahında toplam 33 adet tesisimizde, perakendecilerimizle birlikte çeşitli aktiviteler yapacağız. Oksijen tesislerinde dünya markaları yanında ulusal markalarımıza ve lokal fenomenlere yer veriyoruz. Toplam 33 tesiste tahminimiz 5 bin kişi hizmet verecek. Aileleriyle birlikte düşünüldüğünde 25 bin kişiye gelir imkanı sağlayacak” diye konuştu.

AssisTT, Rize’de istihdamı artırdı

Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT, Rize lokasyonunda 250 kişiye daha istihdam sağlayarak toplam çalışan sayısını 450’den 700’e yükseltecek. Rize’de Türk Hava Yolları ve Türk Telekom Evde İnternet projeleri için hizmet sunan AssisTT, yeni işe alımlarla birlikte Sağlık Bakanlığı’na bağlı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) projesi için de hizmet verecek.

Türkiye Gazetesi