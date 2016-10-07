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Kamuran Yüksek’e tahliye

’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan cezaevinde bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tahliye edildi.

Kamuran Yükseke tahliye

07 Ekim 2016 14:10

Yaklaşık 6 ay önce silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında gözaltı kararı çıkarılan ve mahkemece tutuklanan Yüksek, bugün Diyarbakır Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Yüksek hakkında mahkeme tahliye kararı verdi.

POLİS BASIN AÇIKLAMASINA İZİN VERMEDİ

Tahliye kararının ardından duruşmayı takip eden DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP’li milletvekilleri Sibel Yiğitalp, Feleknaz Uca, Nursel Aydoğan, Meral Danış Beştaş, Ferhat Encü, Ertuğrul Kürkçü ve beraberindekiler Diyarbakır Adliyesi önüne gelerek toplanan kalabalık ile birlikte basın açıklaması düzenlemek istedi. Güvenlik güçleri, valiliğin aldığı toplantı ve yürüyüş yasağı kararını hatırlatarak grubun dağılmasını istedi. Polis ile HDP’li milletvekilleri arasında çıkan kısa süreli gerginliğin ardından DBP Eş Genel Başkanı Tuncel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tuncel, demokratik siyasetin savunulması, hakim kılınması için verilen mücadelenin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi. Tuncel, “Bugün arkadaşlarımızın tahliye edilmiş olması önemli ama bu bize mücadelemizin daha yeni başladığını da çok net gösteriyor. Aslında burada Kamuran Yüksek arkadaşımız değil, demokratik siyasetimiz yargılanıyor, Demokratik Bölgeler Partisi yargılanıyor. Halkımızın muhalefet yapma hakkı mücadeleyi buradan sonra da devam ettireceğiz” dedi.

Etiketler: Kamuran Yüksek


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