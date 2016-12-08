Genelkurmay Başkanlığı'ndan Emniyet'e, TÜBİTAK'tan TİB'e kadar devletin stratejik kurumlarına sızarak, bilişim hafızasını ele geçiren 20 bine yakın FETÖ'cü görevden alındı. Bu açığı kapatmak için çalışma yapan hükümet, bütün kamu kurumlarının bilgi-işlem dairelerini yenilerken, kamuya 100 bine yakın bilişim personeli alınmasına da karar verdi.

6 YILDA 300 BİN PERSONEL

Sabah'ın haberine göre; Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, Sosyal Güvenlik kurumu gibi kritik kurumlar bilişim uzmanı almak için ilana çıkıyor. Bilişim uzmanlarına yaklaşık 8 bin lira ücret veriliyor. Hükümet, bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve bilgi ile bunların sunumunda kullanılan sistemlerin güvenliğini ve mahremiyetinin sağlanması için 6 yıllık periyod içinde 300 bin bilişim personeli almayı planlıyor. Bilişim personelinin yetiştirilmesi için Türkiye İş Kurumu da destek verecek.