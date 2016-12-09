Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Isparta’da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Partililerden birlik ve beraberliğini bozmamalarını isteyen Bakan Müezzinoğlu, "Birbirimiz severek bu ülkeye bu millet borcumuzu ödemeyi sorumluluklarımızı yerine getirmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Borcumuz bu vatanı bize emanet edenler, 15 Temmuz gecesi vatanım bayrağım diyerek sokağa çıkan şehitlerimize gazilerimize. Rabbim birlik ve beraberliğimiz bozmasın. İnşallah bu milletin yarınları bugünden daha güçlü olacak" dedi.

250 bin liraya kadar esnafa kredi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısında alınan kararla 2017 yılında 500 bin kişiye istihdam sağlanacağını Toplum Yararına Çalışma Programı ile bunun 600 bini bulacağını belirten Bakan Müezzinoğlu, "Gençlerimize lise ve üniversite öğrencilerine staj eğitimlerinde 260 liraya kadar harçlık vereceğiz. Hayata bir an önce atanabilsin yarınlara güvenle hazırlansın diye. Sıkıntıları azaltacak tedbirleri alıyoruz. Kredilerini ödemekte zorluk çeken esnafımıza 250 bin liraya kadar kredilendirme yapabilecek şekilde bankalara destek veriyoruz. Krediye ulaşımı kolaylaştırıyor, KOBİ’lere desteği artırarak zora giren esnafa ayakta dursun, istihdamı azaltamasın diyoruz. İlave işçi alacaklara da asgari ücret üzerinden bir yıl boyunca yüzde 50 maliyetini biz üstleniyoruz. İstihdam alanlarını artıralım, dünya ile rekabetimizi daha iyi sürdürelim. Dünyanın bize kurmak istedikleri tuzakları ister ekonomik anlamda, ister bölücülük anlamında nasıl bozmuşsak bunları da bozacağız" ifadelerini kaydetti.

"60 bin kadronun üç önemli ayağı sağlık personeli, öğretmen ve güvenlik görevlisi alımı olacak"

2017’de öğretmen, sağlık personeli ve güvenlik görevlisi alımı dışında neredeyse tüm alımların minimize edildiğini kaydeden Bakan Müezzinoğlu, "MEB planlamasını yapacak ve hangi branşlarda ne kadar öğretmen alınacaksa bunu duyuracak. Hükümetimizin ayırdığı 60 bin kadronun üç önemli ayağını sağlık personeli, öğretmen ve güvenlik görevlisi alımı olacak" diye konuştu.

Her konunun müjde vesilesi olmaması gerektiğini ifade eden Bakan Müezzinoğlu, "Realiteden uzaklaşmamak gerekir. Bol keseden yürürsek acı acı bedelini öderiz. Milletimiz kandıran olmayacağız. Milletin imkanlarını çarçur etmeyeceğiz. Birlikte bu ülkeyi büyüteceğiz. Herkes sorumluluğunu yerine getirecek. Sonra birlikte paylaşacak zenginliklerimiz olacak. 14 yıldır bunu yaptık. Emeklimizin, memurun, işçinin sıkıntısını azaltmaya çalıştık. 2002 yılında bin dolara 6.6 kişi çalışırken, bugün hani dolar tarihi rekorun kırdı diyorlar ya bin dolara bugün 1.5 kişi çalıştırabiliyoruz. 4 kişinin hakkını bu iki kişi almış. İstihdamı, ekonomiyi büyümüşüz ama istediğimiz noktada mıyız? Olsak o halde 2023 hedefi demeyiz. Dünya ile yarışta iddialı olacağımız noktaya geldik diyemiyoruz. Sıkıntılarımızı paylaşarak azaltacağız" dedi.

SGK prim ödemelerinde düşüş yok

SGK primlerinin düşürülmesine yönelik bir soruyu da yanıtlayan Bakan Müezzinoğlu, "Primleri azaltarak değil primleri sağlıklı toplayarak dahi iyi noktaya geleceğiz. Zaten primini düzenli ödeyenlere 5 puan indirim yapıyoruz. Teşviklerimiz var. Yağmur yağmadan toprağın çorağını ortadan kaldıramayız" diye cevap verdi.

Bakan Müezzinoğlu, emekli ikramiyelerinde üst sınır olan 30 yıl ile 30 yıldan daha fazla çalışanlar arasındaki ikramiye adaletsizliğinin 2017 yılında giderileceğini de sözlerine ekledi.

Bakan Müezzinoğlu’na gül seti hediye edildi.

Ferhat Kaya

