Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 750 yataklı Şehir Hastanesindeki çalışmaları incelemek üzere Isparta’ya geldi. Bakan Akdağ ilk olarak, Isparta Valiliğini ziyaret etti. Vali Şehmus Günaydın tarafından karşılanan Bakan Akdağ, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Akdağ, ziyaret kapsamında Isparta’daki sağlık çalışmalarının ne noktada olduğunu değerlendireceklerini söyledi.

Isparta Şehir Hastanesi ilk açılacak 3 hastane arasında

Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında saha koordinatörlerinin, ziyaretlerden önce şehirlere önceden gidip değerlendirme raporu hazırladığını ifade eden Bakan Akdağ, "Aşağı yukarı bütün hastanelere gidiyorlar. Gidilen yerlerde bir durum değerlendirilmesi yapılır ve biz de bunları vali ve milletvekillerimiz ile değerlendiriyoruz. Böylece yerinde geri bildirimler yapılmış oluyor. Isparta’nın bu konuda özel bir durumu var şu anda. Isparta, şehir hastanelerimizin içerisinde ilk hizmete açılan 3 hastaneden biri olacak. Bunlardan diğerleri Mersin ve Yozgat’tır. Isparta’daki hastanemiz 750 yataklı, Yozgat’taki hastanemiz 500 yataklı, Mersin’deki hastanemizde bin 300 yataklı" dedi.

Rüya projeler

Şehir Hastaneleri projelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'rüya projesi' olarak tarif ettiği projelerin arasında olduğunu hatırlatan Akdağ, "Bunun alt yapısının hazırlanması, planlanmaların ve işlerin bu noktaya gelebilmesi için çok çaba gerekti. Bunlar klasik ihaleler olmadığı için Türkiye’deki yargının meseleye bakışının da belli bir olgunluğa gelmesi gerekiyordu. Bunların hepsi gerçekleşti. Kısa bir süre sonra nasip olursa şehir hastanemize ve Ispartalı kardeşlerimize, yakın illerdeki vatandaşlarımızı hizmete almış olacağız. Şehir hastanelerinin bir mantığı vardır. O bölgedeki ihtiyacın her türlü 3'üncü basamak hastane hizmetinin ve 2'nci basamak hastane hizmetlerinin entegre bir biçimde vermeyi planlamış durumdayız. Cihaz açısından çok cömert davranıyoruz. Hem vatandaşlarımız hem de sağlık çalışanları bu yeni hastanelerde vatandaşlarımıza çok mükemmel bir hizmet verecekler. Şehirlerimizde sağlıklı yaşam merkezleri yaparak birkaç aile sağlığı merkezinin hizmet aldığı yeni bir yapı oluşturacağız. Buralar röntgen, ultrason ve laboratuvar imkanları ve kronik hastalıklardan korunmak ve takibi için birer yönetim ve hastayı bilgilendirme, eğitme merkezleri olacak. Bazı özel hastalıklar için eğittiğimiz doktorlarımız ve hemşirelerimiz olacak ve vatandaşlarımızın işleri kolaylaşacak" diye konuştu.

Sağlıkta 2'nci dönüşüm 2017’de başlıyor

Sağlıkta 2’nci dönüşümün faslının 2017’den itibaren başlayacağını ifade eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ şu ifadeleri kaydetti:

"Sahada sürekli çalışıyoruz. Hedefimiz çok daha rahat bir erişim, çok daha kaliteli bir hizmet ve sürdürülebilir bir sağlık sistemidir. Ana maksadımız da vatandaşın işini kolaylaştırmaktır. Bütün yaptığımız işler buna yöneliktir. Vatandaş kendi sağlığını korumak için yeteri kadar bilgilensin ve korunsun. Hastalıkları erken tarama ve tanıma fırsatıyla erken tanıyalım. Kanser taramaları ile kanseri erken yakalayalım ve ilerlemeden vatandaşımızın hastalıktan kurtulmasını sağlayalım hem de hayatının daha iyi geçmesini sağlayalım. Ne kadar korunanız bile hastalanabilirsiniz. O zaman da hizmete erişimi mutlaka kolay olsun. Sağlıkta dönüşümün asıl maksadı budur. Bunun da büyük bir bölümünü gerçekleştirdik. Türkiye’de 2002 yılında ortalama yaşam süresi 72 yıldı. Bugün bu yaş 78’e çıktı. Dünyada bu şekilde hızlı bir yükseliş gösteren birkaç ülkeden birisiyiz. Türkiye, anne ve bebek ölümlerini azaltmada müthiş bir performans gösterdi. Gelişmekte olan ülkelerin sağlık problemleri Türkiye açısından birinci öncelikli problemler değil. İhtiyaçlarımız üst gelirli olan ülkelerin ihtiyaçlarına dönüştü. Şişmanlık, hareketsizlik ve sigara gibi bunlara bağlı kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi problemler ile ilgileneceğiz."

Kamuya alımlar

Bakan Akdağ, "Kamuya 60 bin alım yapılacak. Bu ağırlıklı olarak sağlık, askeri personel ve öğretmen olacak. Rakamlar tam olarak belli değil. Bu aslında kendi aramızda da bir mücadele alanı gibi. Miktar belli olunca Sağlık Bakanı olarak ben istiyorum ki, bunun en az 30 binini ben alayım. Milli Eğitim Bakanının öğretmen ihtiyacı var. Yıl içerisinde bunun pazarlıklarını birkaç defa yapıyoruz. Şu anda kesin bir rakam söylemez doğru değil" dedi.

Ferhat Kaya

