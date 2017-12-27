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Kamyon çöken yola düştü

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir kamyon seyir halindeyken yol çöktü. Yolda derin bir çukur açılırken, sağ tekerleği çukura düşen kamyon vinçle çıkarıldı.

Kamyon çöken yola düştü

27 Aralık 2017 11:30

Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde D 400 yoluna girmeye çalışan İsmail Ç. idaresindeki boş damperli kamyon, yolun çökmesi sonucu çukura döştü. Ön sağ tekerleği açılan derin çukura giren kamyonun neden olduğu gürültü çevredeki vatandaşlara büyük panik yaşattı. Gürültüden korkan sürücü kendisini araçtan aşağıya atarken, patlama olduğunu zanneden vatandaşlar ise sesin geldiği yöne gittiklerinde gözlerine inanamadı. Olayda sürücü yaralanmazken, çukura giren kamyon ise vinç yardımı ile çıkarıldı. Derin çukur iş makineleriyle kapatıldı.

Öte yandan, çöken yolun Karayolları kontrolünde olduğu öğrenildi.

Ali Koyuncu

Etiketler: çökme, kamyon, yol

 

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