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Kamyon dehşetinde facia teğet geçti

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde freni boşalan toprak yüklü kamyon, tam 7 aracı biçti. Kazada 1 çocuk hafif yaralandı.

Kamyon dehşetinde facia teğet geçti

07 Ekim 2016 20:29
Kamyon dehşetinde facia teğet geçti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, 81 EP 871 plakalı yokuşta park halinde bulunan kamyon, aniden freni boşalması sonucu yaklaşık 100 metre yol aldı ve market önünde bulunan plakası alınamayan Bahar Türkmen Akbulut’a ait otomobile çarptı. Çarpma sonucu otomobil markete girdi. Kamyon daha sonra önünde hareket halinde olan Çetin Şahin yönetimindeki 81 KE 016 minibüse çarptı. Minibüs de aydınlatma direğine çarptı. Kamyon çarpma sonucu yön değiştirerek park halindeki 5 otomobile daha çarptı ve durdu. Kazada can kaybı yaşanmazken, 81 KE 016 plakalı minibüste bulunan ismi alınamayan küçük bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı, Akçakoca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sonrası markette bulunan işçiler ile bazı park halindeki araçların sahipleri gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: kaza


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