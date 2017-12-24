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Kamyon faciasının eşiğinden dönülen anlar kamerada

Bahçelievler’de bonzai kullandığı iddia edilen kamyon sürücüsü bilincini kaybederek önce yol üzerindeki iki araca çarptı, ardından bir iş yerine daldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı kazada facianın eşiğinden dönülürken, bir vatandaş hızla binaya doğru ilerleyen kamyonun kapısını açıp aracı durdurmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kamyon faciasının eşiğinden dönülen anlar kamerada

24 Aralık 2017 09:54
Kamyon faciasının eşiğinden dönülen anlar kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Bahçelievler’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halindeyken bonzai kullandığı iddia edilen kamyon sürücüsü bilincini kaybederek kendinden geçti. Uyuşturucu maddenin etkisiyle sürücü kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce park halindeki iki araca çarptı, ardından da yol kenarında bulunan kuyumcu dükkanına girdi. Bu sırada kaldırımda yürüyen yayalar etrafa koşarken, dükkanda da büyük panik yaşandı. Yayaların yoğun olduğu saatte yaşanan kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, facianın eşiğinden dönüldü. Kazanın ardından panikleyen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bonzainin etkisinde olan kamyon sürücüsünü kontrol altına almakta zorluk çekti. Güçlükle kontrol altına alınan kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

“Polis ekipleri aracın içerisinde bonzai paketleri ve şırıngalar buldu”

Kamyonun çarptığı kuyumcunun sahibi Cahit, büyük korku yaşadıklarını belirterek, "Cuma vakti namaz vaktiydi burası kalabalıktı. Bahçelievler’in yaya olarak en kalabalık noktası, büyük bir hızla geldi. Bilinci yoktu polis ekipleri de aracın içerisinde bonzai paketleri ve şırıngalar buluyor. Arabalara çarpıyor çok fazla da yaya vardı şükür kimseye bir şey olmadı. Biz dükkandaydık korktuk. Vitrinin camı kırıldı burada yağma da olabilirdi ama Allah bizi korudu. Cuma çıkışı cemaat dağılıyordu şükür kimseye bir şey olmadı. Burada şirket sahibinin de bize yardımcı olması lazım maddi hasar büyük" dedi.

“Buradaki araba olmasa 10 kişi kamyonun altına kalırdı”

Kazanın olduğu caddede esnaflık yapan İsmail Öz ise arabanın çok hızlı olduğunu ve kamyonun çarptığı aracın faciayı önlediğini belirterek, "Olay yanımda oldu araba hızlıydı buradaki araba olmasaydı burada 10 kişi kamyonun altında kalmıştı. Cuma vaktiydi birde araba olmasaydı daha büyük olay olurdu. Ben kapıyı açtım aracın frenine basmak için ama adam zombi gibi düşmüştü. Ben de bıraktım direk oraya girdi. Polisler bile ters kelepçe takıp götürdü. Ben böyle bir şey ilk defa gördüm" diye konuştu.

Bonzai kullanan kamyon sürücüsünün kaza anı kamerada

Bahçelievler’de facianın eşiğinden dönülen kaza anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kamyon yol üzerinden gelerek önce bir araca vuruyor, ardından başka bir araca daha vuran kamyon, sonra dükkana doğru yöneliyor. Sokak başında bulunan bir esnaf kamyonun kapısını açarak durdurmaya çalışıyor, başarılı olamayınca kamyon kuyumcu dükkanına çarparak duruyor. Kamyonun çarpmasıyla dükkanın panolarını patlatıyor. Çevredeki vatandaşların panik içerisinde kaçışması görüntülere yansırken, olay yerine yakın olan polis ekiplerinin kazaya hemen müdahale ettiği görülüyor. 

Ufuk Kıvık - Volkan Kayalar

 

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