Kamyon içinde ısınmak için yaktığı tüp sonu oldu

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında merkeze bağlı Kayabaşı Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan 52 K 5979 plakalı kamyondan dumanlar çıktığını fark eden bir kişi durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi ekipleri ön kısmı alev alan kamyona müdahale ederek söndürdü. Bu sırada kamyonun iç kısmına bakan ekipler içerinde yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı.

Birbirlerine sarılıp ağladılar

Ekipler kamyon içerisinde yanan erkek cesedinin kimliğini belirlemek için çalışma yaparak, plaka üzerinden kamyonun sahibine ulaştı. Kısa sürede eşi ve çocukları ile olay yerine gelen kamyonun sahibi Recep Yaka, yanan cesedin oğullarına ait olduğunu görünce feryat etti. Acılı anne ise, "Ben bir saattir battaniye zannediyorum onu" diyerek sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybeden gencin annesinin feryatları yürekleri dağlarken, abisini görmek isteyen 9 yaşındaki küçük erkek kardeşini ise polisler ikna etmeye çalıştı. Hayatını kaybeden gencin anne ve babası ile kardeşleri yaşanan olaydan dolayı birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Isınmak için yakmış

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada bir gün boyunca arkadaşları ile birlikte olduğu öğrenilen Seyfullah Yaka'nın evine gitmeyip uyumak için kendilerine ait kamyona bindiği ve içeride bulunan piknik tüpünü yakarak ısınmaya çalıştığı ve daha sonra uykuya daldığı belirlendi. Piknik tüpünün devrilmesi sonrası çıkan yangın ve dumandan etkilenerek öldüğü tahmin edilen gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, acılı ailenin geçtiğimiz yıl da ormanda meydana gelen bir kaza sonucu 11 yaşındaki diğer erkek çocuklarını kaybettikleri öğrenildi.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yasin Erdem

