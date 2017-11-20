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Kamyon ile kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kamyon ile kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

20 Kasım 2017 10:17

Edinilen bilgiye göre, Ramazan K. idaresindeki 45 VS 410 plakalı kamyon ile Saim K.’nın kullandığı 45 F 9648 plakalı kamyonet, Gelenbe Mahallesi Balıkesir kavşağında çarpıştı. Çarpışma sonrası 45 F 9648 plakalı kamyonetin sürücüsü Ramazan K. ile araçta bulunan Recep K., yaralandı. Yaralılar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaklaşık 30 dakika trafiğe kapanan Gelenbe-Balıkesir kavşağı, çekicinin araçları kaldırmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. 

Hakan Demir
 

Etiketler: kaza, manisa

 

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