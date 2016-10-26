Kaza, Organize Sanayi Bölgesi Serbest Bölge Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Ç. yönetimindeki 50 HD 621 plakalı kamyon ile Ali H. yönetimindeki 38 JD 383 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 JD 383 plakalı otomobil kullanılamaz hale gelirken, otomobilin şoförü Ali H., ağır yaralandı. Ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü Cemal Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri kazanın ardından yolda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç