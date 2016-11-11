Olay, Süleymanpaşa-Hayrabolu karayolunun Banarlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hayrabolu’dan Süleymanpaşa istikametine gitmekte olan Suat Ö. (31) idaresindeki 34 DA 5734 plakalı otomobil ile aksi yönde giden Hasan Ö. idaresindeki 59 UR 621 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpışma sonucu otomobilde bulunan, Ayşe E. (51) Zehra Ö. (61) Nuriye E. (53) ve sürücü Suat Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Star Medika Hastanesi’ne sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Zehra Ö. ve Nuriye E. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Halil Dağ - Yakup Güler