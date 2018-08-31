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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı!

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı!

31 Ağustos 2018 18:53

Kaza; Salihli-Köprübaşı yolu Taytan Işıklı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir yönünden, Gölmarmara yönüne giden Coşkun A. idaresindeki 36 KAZ 420 plakalı üzüm yüklü kamyon ile aynı yöne gitmekte olan Adem A. (54) yönetimindeki 45 LJ 852 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan kızı Serap A.(27) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Behzat Akcan
 

 

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