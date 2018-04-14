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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı...

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında kavşaktan çıkan otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı...

14 Nisan 2018 08:50
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Harun Çelikkafa (23) idaresindeki 37 SK 380 plakalı otomobil ile kent merkezi istikametinden gelip Namal kavşağından dönüş yapmak istediği sırada, Safranbolu ilçesinden Karabük istikametine seyreden Soner Semiz yönetimindeki 34 KM 7039 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Harun Çelikkafa ile aynı araçta bulunan Hasan Akkaya (19), Mehmet Işık (33), Faruk Kayalı (20) ve Sezer Tunç (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  

Yasin Erdem

Etiketler: Karabük, kaza

 

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