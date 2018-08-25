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Kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

25 Ağustos 2018 22:19

Kaza, akşam saatlerinde Çaycuma'nın Saltukova Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadettin Arslan’ın kullandığı 67 AU 822 plakalı kamyon ile Necati B. idaresindeki 78 BB 695 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsüyle otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep, Belgin ve Belinay B., isimli kişiler yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 sağlık ekipleri tarafından müdahaleleri yapılan yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınana yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gülcan Çolak
 

 

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