Diğer
Kategoriler

Kamyon ile pikap çarpıştı: 1 ağır 4 yaralı

Zonguldak’ın Devrek İlçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi yakınlarında meydana gelen kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Kamyon ile pikap çarpıştı: 1 ağır 4 yaralı

30 Temmuz 2017 08:56

Kaza gece saatlerinde, Çaydeğirmeni Beldesi yakınlarında meydana geldi. 57 yaşındaki Şaban Çakal idaresindeki 05 DJ 414 plakalı pikap otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 67 NA 715 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma nedeniyle araç sürücüsü Şaban Çakal, oğlu Cem Çakal, gelini Bahtegül Çakal ve Jennet Nurmatova araç içerisinde sıkıştılar. İhbar üzerine olay yerine gelen Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Suüstü Arama Kurtarma ekipleri araçta sıkışan yaralıları yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştıkları yerden kurtarıldılar.
Ambulanslar ile yaralılar Şaban Çakal ve Jennet Nurmatova, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine, Cem Çakal ve Bahtegül Çakal, ise Bülent Ecevit Üniversitesi Uygumla ve Araştırma Merkezine kaldırıldılar.
Kazada, araç sürücüsü Şaban Çakal’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
 

Sertaç Özdemir
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!