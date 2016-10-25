Kaza, Malkara-Şahin Mahallesi yolu Kürtüllü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan B.(44) yönetimindeki belediyeye ait 59 KC 617 plakalı asfalt tankeri, Şahin Mahallesi'nden ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken kontrolsüz bir şekilde kavşaktan dönmek istedi. Bu sırada arkadan gelen Kader G.’nin (30) kullandığı kömür ocağı işletmesine ait 59 LB 783 plakalı kamyon, asfalt tankerine çarptı.

Kazada yaralanan Kader G. yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Jandarma Trafik Timleri ise trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Hüseyin Tayyar

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