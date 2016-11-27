Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara-Eskişehir Karayolu’nun 16. kilometresinde meydana geldi. C.E. idaresindeki 35 KOD 13 plakalı yolcu otobüsü ile Y.G. idaresindeki 03 HH 622 plakalı tuğla yüklü kamyon çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle tuğla yüklü kamyon şarampole devrilirken, kazada kamyon şoförü ile otobüste bulunan 12 kişi yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yolcular ise, otobüste bulunan bavul ve eşyalarını kendi imkanlarıyla araçtan alarak yol kenarına indirdi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, yaralılardan bir tanesinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kadir Arslan

