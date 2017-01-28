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Kamyon kasasında hayvan pazarı

Erzurum’un Oltu ilçesinde tüccarlar, her hafta sonu cumartesi günleri kurulan canlı hayvan pazarında kar ve soğuk hava yüzünden kamyon kasasında hayvanları satmaya çalışıyor.

Kamyon kasasında hayvan pazarı

28 Ocak 2017 11:17

Hayvan yetiştiricileri ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu'da bir an önce kapalı bir hayvan pazarının açılmasını istiyor. Hayvan yetiştiricileri ısınmak için ise lastik yakıyor. Soğuk havada kurulan hayvan pazarı en çok seyyar çaycı Fatih Bulut'a yaradı. Hava soğuk olunca çay satışının arttığını belirten Bulut satışlardan memnun olduğunu söyledi.

Hayvan yetiştiricisi Atilla Akçay, "Havanın çok soğuk olmasın nedeniyle hayvanlarımızı kamyondan aşağı dahi indiremiyoruz kamyonun kasasında satmaya çalışıyoruz" dedi.

Şenkaya’dan Oltu hayvan pazarına gelen Ertuğrul Demir ise "Açık havadaki hayvan pazarında çile çekiyoruz. Kapalı bir hayvan pazarı olsun artık. Şenkaya ilçesine de bir pazar yeri yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kaydetti. 

Dursun Murat Aydın
 

Etiketler: kamyon kasası


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