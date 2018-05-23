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Kamyon lastiğinde 6 bin paket sigara çıktı

Adana'da polis, kamyon lastiklerinde saklanmış 6 bin paket sigara ele geçirdi. Olayla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.

Kamyon lastiğinde 6 bin paket sigara çıktı

23 Mayıs 2018 03:41

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ekipleri D-400 kara yolunda yaptığı uygulamalarda, kaçak sigara yakaladı. İddiaya göre, Adana istikametinden doğru giden bir kamyonda kaçak sigara ihbarı yapıldı. Polis ihbar üzerine harekete geçti, kamyonun gidiş güzergahında önlem aldı. Kısa bir süre sonra polisin kurduğu pusuya doğru gelen kamyo durduruldu. Yapılan aramalarda, tamirci gibi levyelerle lastkleri çıkaran ekipler, lastikleri içerisinden 6 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.
Kamyon sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
(CNK-  

 

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