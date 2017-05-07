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Kamyon, otomobil ile çarpıştı : 2 ölü

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kamyon, otomobil ile çarpıştı : 2 ölü

07 Mayıs 2017 11:32

Kaza, dün gece saat 21.00 sıralarında Antalya-Akseki karayolu Manayıt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 06 CFH 67 plakalı kamyon, karşı yönden gelmekte olan 34 RK 2781 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Fikri Türkay ve yanında bulunan Mustafa Külcü hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan Fikri Türkay'ın cesedi, olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kaza sebebiyle trafikte aksama yaşanırken, kamyon sürücüsü Y.K. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: Ali Eyüpoğlu, izdivaç programı


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