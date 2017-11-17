Diğer
Kategoriler

Kamyon otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu bariyerlere vuran otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kamyon otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı

17 Kasım 2017 23:28

Kaza 22.00 sularında Başiskele D-100 Karayolu Kavakçılık mevkii yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Remzi K. idaresindeki 34 JC 9900 plakalı kamyon yolda seyir halindeyken, Ercan K., idaresindeki 16 EK 339 plakalı otomobille iddialara göre kamyonun önüne kırdı. Kamyon sürücüsü duramayarak otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ercan K., Ayşe K., Halit Ç. ve Tülay Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler araç içerisindeki sıkışan yaralıları, sıkıştıkları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan araç olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

Uğur Konuk - Cihan Atik

Etiketler: kamyon, kaza

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç