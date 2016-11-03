Tekkeköy Cumhuriyet İstasyonu ile Kutlukent İstasyonu arasındaki hemzemin geçitte trafik kazası meydana geldi. Damperi açık halde hemzemin geçitten geçtiği iddia edilen bir kamyon, raylı sistem enerji nakil hatlarını kopardı. Hattın kopması nedeniyle Tekkeköy tren seferleri durdu.

Kazanın ardından olay yerine gelen Samulaş Genel Müdürü Kadir Gürkan, kamyonun hemzemin geçitten damperi açık halde geçerken enerji nakil hatlarını kopardığını, bu nedenle Tekkeköy tramvay seferlerinin durduğunu söyledi. Cuma günü ve hafta sonu Tekkeköy’e tramvay hizmeti veremeyeceklerini açıklayan Gürkan, “Üniversite ve Belediyeevleri İstasyonları arasında tren hizmeti vereceğiz. Yolcularımızdan isteğimiz, ulaşım planlamalarını buna göre yapmaları” dedi.

Sorunun çözümü için hemen çalışmalara başladıklarını belirten Gürkan, “Pazartesi gününe kadar problemin çözüleceğini zannediyoruz” diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.