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Kamyon şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


04 Aralık 2016 17:51

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Acıklı mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Ordu'ya ev eşyası taşıyan Davut Ekşi idaresindeki 34 LU 2482 plakalı kamyon, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, kamyon şoförü Davut Ekşi ile Şeref Cansever (28) aracın içinde sıkışırken, Salih Arlak (30) ise araçtan dışarı fırladı. Aracın içinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldılar. Yaralı 3 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralılardan Şeref Cansever ile Salih Arlak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ağır yaralanan sürücü Davut Ekşi ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay

Etiketler: kaza, Samsun, şarampol


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