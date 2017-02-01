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Kamyon traktöre çarptı; 1 ağır 3 yaralı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazsında 1 ağır 3 kişi yaralandı.

Kamyon traktöre çarptı; 1 ağır 3 yaralı

01 Şubat 2017 22:18

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinden Ezine yönüne gitmekte olan 17 TA 700 plakalı traktöre aynı yöne gitmekte olan Necati Dalkıran yönetimindeki 17 NC 609 plakalı meyve yüklü kamyon ilçe çıkışı Meyve Sebze Hali önünde çarptı. Kazada traktör sürücüsü Fethi Sallama (73), Nefise Sallama (67) ve Yüksel Çam ( 63) yaralandı. Kazayı gören görgü tanıklarının 112 acilden yardım istemesi ile kaza mahalline giden ambulanslar yaralıları Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Fethi Sallama ambulans helikopterle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇÖMÜ Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılarda ambulansla aynı hastaneye sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili tahkikatı sürdürüyor. 

Sedef Topçu

Etiketler: 1 ağır 3 yaralı, kamyon, traktöre çarptı


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