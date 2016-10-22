Başbakan Binali Yıldırım İzmir’deki konuşmasında, ''Gübre tarımda maliyeti en fazla arttıran bir unsur. İkinci ne, mazot. Gübreyle ilgili söyledim yüzde 23 indirim sağlandı. Mazotta da şimdi bir karar verdik. Çiftçinin kullandığı mazotunun yarısı kendinden yarısı bizden'' diyerek çiftçiye müjdeyi vermişti. Başbakan Yıldırım’ın çiftçiye verdiği müjdeye sevindiklerini dile getiren Manisa Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri, zorlu rekabet koşullarıyla başa çıkabilmek için hükümetten destek bekliyor. Özellikle mazot fiyatları ve köprü geçiş ücretlerinin kendilerini zor durumda bıraktığını söyleyen Manisa Kamyoncular Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Mustafa Şahintepe, “Sık sık yapılan mazot zamları bizim dengemizi bozuyor. Mazot zamlarından sonra fabrikalardan yeterince hakkımızı alamıyoruz. Çiftçiye yapılan indirimi duyduk Sevindik. Biz de bu indirimden yararlanmak istiyoruz. Devletimiz bize bu konuda yardımcı olursa seviniriz” dedi. Manisa tarım bölgesi olduğu için bütün tarım ürünlerini taşıdıklarını sözlerine ekleyen Şahintepe, “Manisa tarım bölgesi olduğu için çiftçiye yapılan yatırım bizleri sevindirdi. Bizim sektörümüze devletimiz yardımcı olursa biz de çok sevineceğiz. Türkiye’de lojistik sektörleri çok büyüdü. Biz de burada bir savaş veriyoruz. Hakkımızı pek alamıyoruz ama kendimizi koruyabiliyoruz. 408 üyeli 500-600 araçlık filomuzla bu sektörlere karşı biraz savaş veriyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu kooperatiflere biraz destek ve önem vermesini istiyoruz” diye konuştu.

“Köprüler belimizi büküyor”

Köprü geçiş ücretlerinin de maddi olarak kendilerini zor duruma bıraktığını sözlerine ekleyen Şahintepe, “Yapılan köprüler bizim ülkemiz için çok güzel bir hizmet. Bunların geçiş ücretleri bizim belimizi büküyor. Zaten kazançlarımız belirli bir sırada. Ama yeni yapılan köprüden bir TIR'ın geçiş maliyeti 300 lira. Bunun farkını nereden alacağız? Sanayideki sektörümüzden bir kısmını alabiliyoruz. Ancak karşı taraftan alamıyoruz. Bu da bizim kazancımızdan cebimizden gidiyor. Onun için köprülerde de bizlere yardımcı olunmasını talep ediyoruz” dedi. Trafik ve kasko ücretlerinde son yıllarda yapılan zamların da kendilerine fazladan maliyet eklediğini dile getiren Şahintepe, “2 yıldır trafik ve kasko sigortalarında çok büyük dengesizlik var. Bir yıl önce bin liraya yaptırdığımız sigortayı şu an da 3 bin liraya, 4 bin liraya yaptırabiliyoruz. Bunun devletimiz tarafından kontrol altına alınmasını istiyoruz. Bunlar da bizi çok üzüyor. Sadece kamyona bakan insanlar evi de kiraysa çok zor şartlarda ayın sonunu getiriyor” dedi.

Bazı üyelerin de bankalardan çektiği krediler nedeniyle borç batağında olduğunu belirten Şahintepe, “Kredi batağına girmiş üyelerimiz var. Borçlarını ödeyemiyor. Biz devlete vergimizi vermek istiyoruz. Biz de kazanalım ki devlete vergimizi verelim” dedi.

“Kaskomuz yok muskamız var”

3 yıl önce aldığı baba mesleğini sürdürmeye çalışan kamyon şoförü Onur Mutlu, “Kaskoyu yaptıramıyoruz. Kasko yok muskamız var. Mazot fiyatlarından şikayetçiyiz. Para kazanamıyoruz. Yaptığımız işlerden havaleleri alamıyoruz” dedi.

13 yıllık kamyon şoförü olan Orhan Kaçmaz ise kamyoncu esnafının kontağı kapatma noktasına geldiğini belirterek, “Kamyoncu esnafı kontağı kapatma noktasına geldi. Kimse çalışamıyor. Para kazamıyor. Zor durumdayız. Devletten bize sahip çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Kamyoncular ayrıca Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Manisa milletvekillerini kooperatiflerinde çay içmeye davet etti.

Aykut Yeniçağ



