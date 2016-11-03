Kaza 04.00 sıralarında Kartepe D100 karayolu Eşme mahallesi mevkii Sakarya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muharrem D. idaresindeki 67 SF 049 plakalı kamyon, Eşme merkezinden D100’e çıkan Halit K. idaresindeki 41 FP 050 plakalı TIR’ı fark etmeyerek araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü kabini ve öndeki TIR’ın dorsesi arasında sıkışan 67 SF 049 plakalı kamyonun sürücüsü ise yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı sürücü kabinden kurtarmak için uzun süre çaba gösterdi. İtfaiye ekiplerinin, sıkışan ayağını kurtarmaya çalıştıkları sürücü ise çalışmaları yapan ekipten parası ve telefonunun bulunmasını istedi. Uzun süren çalışmalar sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü Muharrem D., 112 ekiplerine teslim edildi.

Sedye ile ambulansa taşınan yaralı sürücü, kendisine adına soran polise yine “Paramı bulun” cevabını verdi. Ambulansa alınan sürücü olay yerinde ilk müdahalenin ardından Kocaeli Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.