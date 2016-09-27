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Kamyondan kopan römork şarampole düştü

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun arkasına takılı römorkun kopması sonucu yaşanan kaza ucuz atlatıldı.

Kamyondan kopan römork şarampole düştü

27 Eylül 2016 17:14

Alınan bilgilere göre, Sakarya’dan Bilecik istikametine seyir halindeki Ramazan Soytürk (53) yönetimindeki 42 HS 034 plakalı kamyonun arka tarafından bağlı 42 DY 892 plakalı römork, bilinmeyen bir sepetten dolayı Bilecik’in Osmaneli ilçesi Büyük Yenice köy sapağında bağlantısı koptu. Kasadan ayrılan römork bir süre yolda kayarak ilerlemesinin ardından yolun ortasında bulunan bariyerleri aşarak yolun kenarındaki şarampole devrildi. Kazada şans eseri yaşanan kazada ölen ve yaralanan olmazken, karşı yönden bir aracın gelmemesi olası bir faciayı önledi. 

Zeki Ceyhan

Etiketler: römork, şarampol


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