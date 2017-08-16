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Kamyondan telefon çalan hırsız kameraya yakalandı

Bayrampaşa’da kamyon sürücüsünün camı açık bıraktığını gören bir şahıs, saniyeler içinde 3 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Telefonunu çaldıran kamyon şoförü hırsızın telefonun yanındaki para dolu çantayı görmemesine sevinirken, o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kamyondan telefon çalan hırsız kameraya yakalandı

16 Ağustos 2017 09:38

Bayrampaşa Maltepe Mahallesi'nde kamyon sürücüsünün camı açık bıraktığını gören bir şahıs, saniyeler içinde 3 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Lavaboya giden kamyon şoförü ise geldiğinde telefonun çalındığını fark etti. Şahıs telefonunun çalınmasına üzüldü ancak para dolu çantasının çalınmaması ile sevinç yaşadı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kamyon şoförünün araçtan indiği ve ihtiyacını gidermek için binaya girdiği görülüyor. Hemen ardından gelen bir şahıs ise camın açık olmasından faydalanıp kamyona tırmanıyor ve içerideki telefonu alıp cebine atıyor. Telefonu çalan şahıs kayıplara karışıyor.

Telefonu çalınan Hamit Üçüncü, “Tuvalete gitmek için arabadan indim. Ben gider gitmez şahıs geliyor araca tırmanıyor ve telefonu çalıyor. Arabada çantam da vardı. İçinde bir miktar para ve evraklarım da vardı. Telefonu kaptırdık ama iyi ki çantayı görmemiş” diye konuştu. 

Etiketler: Bayrampaşa, hırsızlık, kamyon


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