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Kamyonet alev alev yandı, sürücüsü canını zor kurtardı

Bursa’da hurda kağıt yüklü bir kamyonet trafikte seyir halindeyken alev alev yandı. Bahçe hortumuyla söndürülmek istenen kamyonetin sürücüsü yanmaktan son anda kurtuldu.

Kamyonet alev alev yandı, sürücüsü canını zor kurtardı

25 Şubat 2017 10:23
Kamyonet alev alev yandı, sürücüsü canını zor kurtardı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Merkez Osmangazi ilçesi Çevre Yolu Küçükbalıklı kavşağında yaşandı. Mudanya İstikametinden Ankara yolu istikametine seyreden ve hurda kağıt toplama işiyle uğraşan Muhammet H.(60) idaresindeki 16 MA 784 plakalı kamyonet, Küçükbalıklı kavşağı yakınlarında motor kısmından alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler kamyonetin kabini ile kasa bölümünü sardı. Çevredeki vatandaşlar yol kenarında bulunan tarladan çektikleri bahçe hortumuyla kamyoneti söndürmeye çalıştı.

Hortum kamyonetin bulunduğu yere kadar uzamayınca uzaktan su sıkılmak zorunda kalındı. Alevleri gören bazı sürücüler de otomobillerinden inip yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmek istedi.

Ancak tüpler boş çıkınca kamyoneti söndürmek bir türlü mümkün olmadı. Uzun süre yanan kamyonet hurdaya dönüp kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerine de sadece hurdaya dönen kamyoneti soğutmak kaldı. Muhammet H. de yangın söndürme çalışmasında büyük tehlike atlattı

Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, kamyonet sahibi Muhammet H.'nin olaydan sonraki üzgün hali gözlerden kaçmadı. 

Uğur Uslubaş
 

Etiketler: bursa, hurda, kamyonet


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