Kamyonet bahçe duvarını aşıp eve çarptı

Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Satılmış yönetimindeki 58 KC 475 plakalı açık kasa kamyonet, Taşköprü Mahallesi Kılıçkaya Sokak'ta yokuş aşağı inerken freni boşaldı. Freni tutmayan kamyonetin hakimiyetini kaybeden sürücü, Satılmış Sabri Coşkun'a ait iki katlı evin bahçesinin duvarını aştıktan sonra eve çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüsü Fahrettin Satılmış araç içerisine sıkıştı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve Suşehri Belediyesine ait itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Satılmış, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü burada tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Nevzat Yücel