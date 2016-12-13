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Kamyonet beton direğe çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde seyir halindeki kamyonetin yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarpması sonucu yolcu koltuğunda bulunan Erdal Elçik (41) feci şekilde can verdi.

Kamyonet beton direğe çarptı: 1 ölü 1 yaralı

13 Aralık 2016 08:14

Kaza, Aydın- İzmir Karayolu İsabeyli Mahallesi kavşağında dün saat: 22.00 sıralarında meydana geldi. Murat Elçik (19) yönetimindeki 09 PC 697 plakalı kamyonet İsabeyli Mahallesi kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı. Kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan Erdal Elçik (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Murat Elçik (19) ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Etiketler: Aydın İzmir Karayolu, aydın kaza, Erdal Elçik


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