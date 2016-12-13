Kaza, Aydın- İzmir Karayolu İsabeyli Mahallesi kavşağında dün saat: 22.00 sıralarında meydana geldi. Murat Elçik (19) yönetimindeki 09 PC 697 plakalı kamyonet İsabeyli Mahallesi kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı. Kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan Erdal Elçik (41) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Murat Elçik (19) ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.