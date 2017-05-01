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Kamyonet dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’un Güce ilçesinde bir kamyonetin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kamyonet dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

01 Mayıs 2017 22:38

Edinilen bilgilere göre, Espiye ilçesine bağlı Yeşilköy köyünden Güce ilçesine bağlı Ağaçbaşı Yaylası’na göç ve hayvan götüren Ömer Kır yönetiminde ki 28 YH 180 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan 200 metre aşağıda bulunan Gelevera Deresi’ne uçtu. Kazada araçta bulunan Mustafa Akbaş, olay yerinde hayatını kaybederken şoför Ömer Kır ise yaralandı. Aracın kasasında bulunan 10 küçükbaş hayvan ise telef oldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: Giresun, kamyonet


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