Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu'nun 41. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Kütahya istikametine gelmekte olan Ömer Irak (31) yönetimindeki 32 YB 116 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Ömer Irak ile annesi Yükse Irak (49) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, araçta yolcu olarak bulunun Neslihan Irak, Ahmet Kaan Irak ve Yusuf Mert Irak yaralandılar.

Yaralılar, ambulansla DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hüseyin Efe