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Kamyonet direğe çarptı, trafik felç oldu

E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkinde bir kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kamyonet direğe çarptı, trafik felç oldu

06 Ocak 2018 16:59
Kamyonet direğe çarptı, trafik felç oldu - Tıkla İzle

Olay, E-5 Karayolu Küçükçekmece mevki Topkapı istikametinde gerçekleşti. Kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarpması sonucu kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.Olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye götürüldü.

Kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucu direk yamuldu. E-5 Karayolu üzerinde yan yatan kamyonet trafik yoğunluğuna neden oldu.

“Önce bariyere sonra direğe çarptı”

Çevrede bulunan bir görgü tanığı Nebi Gümüş ise “Ben lokantada çalışıyorum, motorcuyum tesadüfen buradan geçiyordum bir baktım kamyonet direğe çarptı ve sonra yan yattı. Önce bariyere girdi sonra direğe çarptı” ifadelerini kullandı.

Fethiye Mutaf - Serdal Altıntepe

Etiketler: İstanbul, kamyonet, kaza

 

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