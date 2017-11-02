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Kamyonet E-5'e uçtu: 1 yaralı

Darulaceze-Çağlayan istikametinde üst geçitten kamyonet bariyerleri yıkarak E-5 kenarına uçtu.

Kamyonet E-5e uçtu: 1 yaralı

02 Kasım 2017 03:54

Kamyonetin altında içki şişesinin olması dikkat çekti. Kaza, 02.30 sıralarına D100 Karayolu Darulaceze-Çağlayan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 34 TE 5446 plakalı kamyonet Talatpaşa Köprüsünden E-5 kenarına uçtu. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinden çıkarılan ve üzerinden kimliği çıkmayan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de E-5 üzerinde önlem alarak olası bir kazayı önledi. Marul ve karnabahar yüklü kamyonetin altında bir içki şişesinin bulunması da dikkat çekti.

Etiketler: İstanbul, kaza, trafik kazası

 

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