Edinilen bilgiye göre kaza, Seyhan ilçesi, Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osman Karanfildağ yönetimindeki 06 AAJ 991 plakalı kamyonet, Sezer Akçil yönetimindeki 01 S 0151 plakalı engelli çocukları taşıyan rehabilitasyon merkezinin servisine çarptı. Çarpışma sonucu iki araç da savrulurken; minibüsteki 7 engelli çocuk, 1 veli ve kamyonda bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar kazanın olduğu yere yakın olan özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya kırmızı ışıkta geçen kamyonetin neden olduğu ileri sürüldü.