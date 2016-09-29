Edinilen bilgiye göre, Cide’ye bağlı Akbayır Köyünde Adil İpar (42) idaresindeki 37 FF 820 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık tarlasına uçtu. Kazada ağır yaralanan Adil İpar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince araçtan çıkartılarak Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Adil İpar, Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. İpar'in vücudunun birçok yerinde kırıklar olduğu belirtildi.