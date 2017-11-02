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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik’te kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

02 Kasım 2017 18:18

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Mahallesi Hadi Arıncı Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Ramazan A. idaresindeki 11 AK 525 plakalı kamyonet ile karşı istikametten gelen Mahmut K.’ın kullandığı 11 AJ 325 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, trafik ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.  

Cem Kaan Toka
 

Etiketler: kamyonet, kaza

 

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