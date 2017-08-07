Kamyonet ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesindeki yeni Vergi Dairesi binası ile 891. Sokağın kesiştiği noktadaki kontrolsüz kavşakta, Erdal A.(35) idaresindeki 26 BB 661 plakalı otomobil ile Mücahit E.(21) idaresindeki 11 UA 484 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç sürücüleri ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Halime A.(32) ve Muhterem Ü.(34) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmet Cep